Commemorazione Grande Torino al Cimitero Monumentale: presente Cairo

Il numero uno granata era presente alla cerimonia tenuta da Don Robella: presenti anche diverse figure storiche del club

Piero Coletta 31 ottobre - 16:43

Nella giornata di oggi, venerdì 31 ottobre, presso il Cimitero Monumentale di Torino, si è svolta la Commemorazione Ufficiale del Grande Torino 1949-2025, organizzata in collaborazione tra il Circolo Soci Torino FC 1906 e il Torino Football Club, alla presenza del presidente del Torino FC, Urbano Cairo, dei parenti delle vittime, dei soci e dei tifosi granata. La cerimonia è stata officiata da Don Robella, che ha impartito la benedizione dei Sepolcri, rinnovando il ricordo per gli Invincibili di Superga.

Comunicato Torino — "Il Torino FC e il Circolo Soci Torino FC 1906, nell’imminenza della Festività di Ognissanti, hanno ricordato i Caduti di Superga con un momento di preghiera e di riflessione presso il Cimitero Monumentale di Torino. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il Presidente del Torino Football Club Urbano Cairo, il Direttore Operativo Alberto Barile, Susanna Egri, Franco Ossola, Sergio Gabetto, altri famigliari delle vittime, ex calciatori granata e il Presidente del Circolo Soci Leonardo D'Alessandro.

Emozionanti e coinvolgenti gli interventi del Presidente Cairo e della Signora Egri, che poi ha annunciato la proiezione del film sulla sua vita (con un’attenzione particolare a suo papà e quindi al Grande Torino) in calendario il prossimo 17 novembre, presso il Cinema Romano, alle ore 19.

Il cappellano del Toro, don Riccardo Robella, ha officiato la preghiera dei defunti, ricordando nell’occasione anche la figura di Mirella Loik, appena scomparsa, e poi ha impartito la benedizione solenne ai Sepolcri. Presso la lapide degli Invincibili come tutti gli anni è stata deposta la corona di alloro, simbolo di omaggio, rispetto e memoria".