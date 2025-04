Torino-Como, Biraghi alla Julian Alvarez: ecco il perché del gol annullato

La regola chiara: doppio tocco, gol da annullare

La decisione arbitrale non fa una piega dal punto di vista regolamentare. Cristiano Biraghi, nel battere l’angolo, scivola e colpisce la sfera due volte in maniera involontaria. Un gesto che, secondo il comma 2 della regola 17 del regolamento FIFA, comporta automaticamente la punizione dell’azione con un calcio di punizione indiretto. Le immagini confermano tutto: il pallone cambia traiettoria dopo il doppio tocco e, anche se il gesto è fortuito, la tecnologia non perdona. Il Torino, che già aveva rallentato la propria corsa nelle ultime uscite contro Verona e Lazio, incassa così la prima sconfitta dopo sei risultati utili consecutivi. Fabregas, dalla panchina lariana, sorride: “Questa volta è andata bene a noi, ma so cosa si prova, è capitato anche a me solo che non c’era il Var. Oggi, con il Var, fischiano tutto. Abbiamo visto che era scivolato e che la palla aveva avuto una traiettoria strana, ma in quei momenti si dice di tutto… Serve anche un po’ di fortuna. Capisco anche loro, perché non prendere un punto per questo motivo è pesante. Si lavora una settimana e poi uno scivola”. Vanoli, più amaro: “Siamo stati sfortunati perché non mi è mai capitato di fare un doppio tocco su calcio d'angolo”.