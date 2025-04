Como-Torino 1-0, le reazioni social: “Il gol annullato è imbarazzante”

Il Torino perde per la seconda volta in questo 2025, i granata cadono a Como per il gol di Douvikas nel primo tempo. Una partita che ha visto nel primo tempo i lariani provarci con insistenza fino alla rete del vantaggio. Nella ripresa poi partita più confusa da una parte e dall'altra, i granata escono soprattutto nel finale, seppur il Como è andato più volte vicino al gol. Al 92' minuto poi il Toro segna il gol del vantaggio con Ilic ma la rete viene annullata per doppio tocco di Biraghi su corner. Tutto sommato vittoria meritata del Como che ci ha creduto di più rispetto al Toro, solo tra i granata si salva Elmas che più volte è andato vicino al gol. Di seguito le migliori reazioni social su X dei tifosi dei granata dopo la sfida di Serie A tra Como e Torino.