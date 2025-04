Como-Torino, altro esodo granata: settore ospiti sold out

I tifosi granata rispondono presenti per la sfida di domenica alle 18

Dopo i recenti esodi di Monza e Parma e dopo aver superato quota 25 mila all'Olimpico Grande Torino, anche Como si colora di Granata. Nella giornata di ieri, martedì 8 aprile, sono state aperte le prevendite per il match al Sinigaglia e i tifosi del Toro hanno confermato di dare pieno supporto anche in trasferta a Vanoli e ai suoi ragazzi. Dalle 15 alle 20 di ieri, infatti, gli 875 posti disponibili per la squadra ospite sono esauriti. Ancora una volta, dunque, ottima risposta da parte della piazza granata.