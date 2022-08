Compie 26 anni Sasa Lukic, neo capitano granata da questa stagione

Sasa Lukic compie 26 anni: centrocampista moderno, capace di fare la doppia fase, arriva in granata nel 2016 dal Partizan. Dopo il primo anno in cui totalizza 14 presenze, passa in prestito al Levante e torna decisamente più maturo. Dal 2018 è in pianta stabile a Torino e ha dimostrato col passare degli anni sempre più intelligenza tattica, crescendo anche fisicamente e tecnicamente. A lui si sono interessati anche top club, ma è sempre rimasto all'ombra della Mole. Quest'anno, dopo l'addio di Belotti, ha ricevuto la fascia di capitano diventando uno dei cardini della squadra.