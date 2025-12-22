Coppa d’Africa, il Marocco vince all’esordio: panchina per Masina

Inizia il percorso del Marocco in questa nuova edizione della Coppa d'Africa. I marocchini, che ospitano il torneo, sono stati inseriti nel girone A, assieme a Zambia, Mali e Comore. L'inizio è stato ottimo per i Leoni dell'Atlante, che non hanno assolutamente sfigurato nell'esordio. Le reti dell'ex Milan Brahim Diaz e Ayoub El Kaabi, quest'ultima in rovesciata, bastano e avanzano per la formazione allenata dal CT Walid Regragui per avere la meglio su Comore. Padroni di casa nettamente più propositivi e con più tiri collezionati: 16 contro 4. Due grandi occasioni per parte, ma la superiorità tecnica del Marocco è evidente. Non ha trovato spazio nel corso della gara il granata Adam Masina. Il giocatore ha risposto alla chiamata del commissario tecnico, ma non è neanche subentrato nel corso della gara. Alle 15 spazio a Mali-Zambia. Alle 18 ci sarà la sfida tra Sudafrica e Angola, a cui seguirà Egitto-Zimbawe. Per quanto riguarda l'altro granata Saul Coco, l'impegno è fissato al 24 dicembre, contro il Burkina Faso.