Coppa Italia, domani al via la vendita dei biglietti dei trentaduesimi

I possessori dell'abbonamento calcistico 2023/2024 avranno diritto alla prelazione sul posto dalle ore 10 di martedì 1 agosto alle ore 24 di venerdì 4 agosto. La vendita libera inizierà martedì 1 agosto, su tutti i posti disponibili non in prelazione. I biglietti potranno essere acquistati online sul sito , nella Biglietteria Nord Stadio Olimpico Grande Torino (da lunedì a sabato in orario continuato 10-18) e nei punti vendita abilitati Vivaticket.

Coppa Italia, i biglietti dei trentaduesimi: prezzi

Il prezzo dei tagliandi varia a seconda del Settore. Il costo di un biglietto in Curva Maratona è di 5 euro, nei Distinti Granata è di 10 euro (5 euro per gli Under 18), in Tribuna Granata di 20 euro, in Poltroncine Granata di 30 euro. I bambini di età inferiore ai 6 anni accederanno allo stadio gratuitamente. La Curva Maratona sarà chiusa, quindi tutti gli abbonati che hanno sottoscritto l’abbonamento in Curva Primavera potranno usufruire della prelazione per gli altri settori dello stadio. I tagliandi del settore ospiti saranno infine in vendita al prezzo di 5 euro a partire dalla giornata di lunedì 7 agosto e fino alle 19 di domenica 13 agosto.