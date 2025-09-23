Coppa Italia, la sfida fra Torino e Pisa vale gli ottavi contro la Roma: i dettagli

Dopo la cocente sconfitta contro l'Atalanta di Ivan Juric, il Torino di Marco Baroni è pronto a scendere nuovamente in campo per i sedicesimi di Coppa Italia contro il Pisa. Il match tra i granata e i nerazzurri, valido per i sedicesimi di Coppa Italia 2025-2026, è in programma giovedì 25 settembre allo Stadio Olimpico Grande Torino con calcio d'inizio alle ore 21.00.

Torino, agli ottavi c'è la Roma di Gasperini in caso di vittoria

Tra le partite in programma in questi giorni per i sedicesimi di finale di Coppa Italia c'è anche la gara tra Torino e Pisa che vale un posto agli ottavi. La squadra di Baroni ha eliminato il Modena di Sottil per 1-0 nell'esordio della competizione ad agosto grazie al gol di Nikola Vlasic, mentre il Pisa di Gilardino, reduce dalla sconfitta in campionato contro il Napoli, ha avuto la meglio sul Cesena, che ha sconfitto ai calci di rigore. La vincente della sfida troverà nel prossimo turno, agli ottavi, la Roma di Gian Piero Gasperini. In caso di vittoria, il Toro sfiderà ancora i giallorossi dopo la prima vittoria in campionato arrivata proprio contro i capitolini. La possibile sfida contro la Roma andrà in scena mercoledì 3 dicembre o mercoledì 17 dicembre con il tabellone che subirà alcune variazioni in prossimità della gara.