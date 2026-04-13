Si avvicina la gara tra Torino e Cremonese. Domenica alle 12.30 allo stadio Giovanni Zini di Cremona andrà in scena il posticipo che vedrà affrontarsi i granata di D'Aversa contro la formazione grigiorossa guidata dall'ex tecnico del Toro Marco Giampaolo. Sarà una sfida decisiva per la squadra lombarda: attualmente Baschirotto e compagni si trovano al terzultimo posto a 27 punti, gli stessi del Lecce ed hanno bisogno di una vittoria per allungare sui salentini e cercare di rimanere in Serie A. Gara cruciale, dunque, per i grigiorossi che però hanno avuto altri problemi quest'oggi. Infatti, nella giornata odierna - lunedì 13 aprile - la vendita dei tagliandi sul sito Ticketone.it per la partita contro il Torino è stata temporaneamente sospesa, in attesa delle decisioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Inoltre, arrivano alcune notizie non rassicuranti anche per il tifo granata. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, potrebbe arrivare il divieto di trasferta per i tifosi granata fino alla fine della stagione.