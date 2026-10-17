Che cosa significa il Filadelfia per i tifosi del Torino? Tutto. Tradizione, ricordi, scudetti, Coppe Italia, delusioni e incertezze. Un serbatoio di emozioni, come un vero e proprio vaso di Pandora. 100 anni dopo il Filadelfia è ancora lì, ricostruito e oggi si celebra il suo centenario.

In una giornata ricca di eventi celebrativi per lo storico impianto sportivo anche la Maratona si unisce al ricordo e alla commemorazione. Il tifo più caldo dei colori granata infatti ha affisso uno striscione: "Simbolo granata per ogni generazione. Cent'anni culla di storia e tradizione", questo è ciò che recita lo striscione.