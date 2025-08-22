Asllani al Torino, le reazioni social dei tifosi dell’Inter: “Speriamo ci rimanga”

Sentimento quasi unanime, con un rammarico: la formula del trasferimento. Ma c'è anche chi dice no alle critiche e chi si mostra scaramantico

Redazione Toro News 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 08:09)

Il mercato è sempre virale, sui social se n'è parlato in ogni modo: Kristjan Asllani saluta l'Inter dopo tre stagioni e approda in prestito al Torino. Il centrocampista nerazzurro era stato prima a un passo dal Bologna, poi la fumata nera e infine l'all-in per mano del club granata a concludere in fretta e furia l'operazione. Giochi chiusi giovedì con l'arrivo di Asllani a Torino e visite mediche completate, si attende solo l'annuncio ufficiale del trasferimento. Intanto però sono arrivati i primi commenti in merito alla trattativa, quelli dei tifosi nerazzurri.

Asllani, i tifosi dell'Inter salutano con un solo rammarico... la formula del trasferimento — Asllani all'Inter non è riuscito a fare la differenza, non è mai diventato più di un'alternativa e spesso non è stato ritenuto all'altezza dalla piazza. Il sentiment generale sui social rende conto di un amore mai sbocciato. La maggior parte dei tifosi è ben contenta del trasferimento. Dopo le prime parole di Asllani in granata, un semplice "Sono molto contento", sono arrivate le prime risposte nerazzurre, tutte con lo stesso leitmotiv. "Anche noi" scrivono in tanti, "Speriamo ci rimanga" dice qualcuno, "Bene, cerca di farti riscattare" afferma un altro in riferimento al prestito con diritto. E ancora: "Noi di più", "Non vedevo l'ora", "Pensavo non arrivasse mai questo giorno". Al di là di un feeling mai nato del tutto, c'è anche un altro motivo per cui diversi tifosi dell'Inter hanno storto il naso: il no alle proposte di Real Betis e Bologna, con cui si trattava per un titolo definitivo e non sulla base di un prestito, accordo raggiunto poi con il Toro. Così qualcuno commenta: "Contenti? Lo saremmo stati di più se non fosse stato solo un prestito, peccato". Altri gli fanno eco: "L'anno prossimo siamo punto e a capo", "Ci vediamo tra 9 mesi". O ancor più ironicamente: "Vista la formula non si può nemmeno parlare di giorno della liberazione"

Asllani, i tifosi in controtendenza: "Sotto le aspettative? Vero, ma la gogna mediatica..." — Si tratta di una minoranza, ma c'è chi sui social ha espresso un pensiero diverso rispetto a quello generale. Asllani aveva già parlato in passato della durezza delle critiche ricevute negli anni nerazzurri, raccontando di aver eliminato i social per non leggere i commenti. C'è quindi chi alza la voce: "L'avete massacrato per tutto il tempo. La gogna mediatica che si è preso sto ragazzo è inaccettabile. Dovreste vergognarvi". Un altro utente su X invece afferma: "Non vi piace? Amen. Parliamo di un ragazzo serio che tifava Inter sin da bambino. Non ha reso per le aspettative? Vero, ma questo non giustifica cosa gli state gettando addosso". Qualcuno saluta infine senza rancori: "Cerca di fare una bella stagione e saremo contenti anche noi!".

Asllani, qualche tifoso dell'Inter è scaramantico: "A San Siro lunedì..." — Asllani al Torino, contenti tutti i nerazzurri? Di fatto sì, a leggere i commenti. Con qualche eccezione e con una piccola riserva... scaramantica. Torino e Inter si affronteranno a San Siro lunedì nella prima di campionato, quindi Asllani farà ritorno a Milano tra appena quattro giorni. Ecco allora che c'è chi teme uno scherzo del destino. "Asllani lunedì a San Siro" scrive un utente pubblicando un video con le migliori giocate di Ronaldo il Fenomeno su X. "Questo ci infila al 93esimo sullo 0 a 0" ammonisce un altro. "Questo il tiro da fuori lo ha pure, pronti allo psicodramma" commenta un tifoso. E c'è chi infine ricorda: "L'ultima volta che è stato a San Siro da avversario ci ha segnato. Buona serata"