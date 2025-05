Cairo-Petrachi, pace fatta: l’ex ds granata alla festa di compleanno del presidente

Il riavvicinamento dopo il burrascoso addio del 2019

Redazione Toro News 23 maggio 2025 (modifica il 23 maggio 2025 | 06:33)

Pace fatta tra Urbano Cairo e Gianluca Petrachi. Il patron granata ha ricucito con il ds che, in coppia con Gian Piero Ventura, ha accompagnato gli anni migliori della sua presidenza. I due si erano separati in malo modo nell'estate del 2019, dopo la stagione dei 63 punti con Walter Mazzarri in panchina. In quell'occasione i dissidi tra le parti erano maturati già sul finale di stagione, con un botta e risposta tra presidente e ds.

L'addio tra i veleni nel 2019 — La vicenda era arrivata anche in tribunale: il Toro aveva accusato Petrachi di lavorare per la Roma - squadra cui si è accasato nell'estate del 2019 - quando era ancora sotto contratto con i granata. Il ds si trasferì nella capitale in cambio di due contropartite, Flavio Bucri e Jean Freddi Greco, rivelatesi poi due acquisti deludenti. In quel frangente, come spiegato da Cairo, Torino e Roma stabilirono anche il "divieto" per i giallorossi di contattare giocatori granata, pena il pagamento di una penale.

La presenza alla cena di compleanno — Rapporti burrascosi, dunque, prima di un riavvicinamento tra i due. Gianluca Petrachi ha partecipato alla cena per il compleanno di Cairo. E forse si possono allargare al ds - ora libero dopo l'avventura con la Salernitana - le parole pronunciate dal patron granata. "Mi ha fatto piacere ricevere gli auguri di chi non lavora più con me ma lo ha fatto in passato", ha spiegato il presidente.