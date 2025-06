Ilic continua ad allenarsi, Sanabria in Spagna: le vacanze dei giocatori del Toro

Momenti di pausa e serenità per i giocatori granata, molti dei quali hanno terminato i propri impegni con le rispettive nazionali e che adesso attendono l'8 luglio, data in cui tutti i granata si ritroveranno al Filadelfia per iniziare la preparazione estiva con Marco Baroni alla guida. Nel frattempo, i giocatori del Torino si stanno concedendo alcuni momenti di pausa, via con famiglia o amici. Scopriamo cosa stanno facendo in vacanza i ragazzi granata.