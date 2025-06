Lazaro in F1, Walukiewicz si allena: le vacanze dei giocatori del Torino

Manca sempre meno al ritrovo dei granata. L'8 luglio tutta la squadra del Torino si ritroverà al Filadelfia per dare il proprio benvenuto a Marco Baroni e cominciare insieme a lui la preparazione estiva. Sarà una settimana di intenso lavoro atletico che porterà, poi, i granata a partire per Prato allo Stelvio, continuando così la preparazione in ritiro. Nel frattempo, i ragazzi del Toro si godono le proprie vacanze, chi via in luoghi esotici, chi con la famiglia, chi ad apprezzare altri sport. Non manca anche chi ha deciso di riprendere anticipatamente il dovere e si sta già allenando per farsi trovare pronto l'8 luglio. Scopriamo insieme cosa stanno facendo i ragazzi granata in questi giorni.