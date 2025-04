L’incontro di un tifoso con Vanoli: “Piacere, sono un allenatore”

Un tifoso granata, l'avvocato torinese Riccardo Corleone, ha raccontato su facebook di un incontro con Paolo Vanoli. L'allenatore granata, in compagnia della moglie, portava a passeggio il cane in una serata torinese di primavera. I due incontrano un altro signore con il suo cagnolino. I due cani fanno subito amicizia e i tre si mettono a parlare. Dopo qualche consiglio su qualche ristorante da andare a provare, si inizia a parlare di lavoro e si scopre che di mestiere fa l'allenatore del Toro. Il tifoso non l'aveva riconosciuto. Viene scattata la foto ricordo e ci si saluta con affetto. Vanoli è a Torino da pochi mesi, ma oramai è entrato nel cuore dei tifosi. Tanti semplici gesti di umiltà e appartenenza alla piazza hanno legato il mister e la tifoseria.