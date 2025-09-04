Niels Nkounkou al Torino, i tifosi dell’Eintracht dispiaciuti: “Forse un giorno…”

L'ultimo acquisto del Torino in questa sessione di mercato è stato il terzino francese classe 2000 Niels Nkounkou. Il ragazzo è arrivato dall'Eintracht di Francoforte, con la formula del prestito oneroso (5oomila euro) e opzione per il diritto di riscatto a cinque milioni di euro. Nkounkou in Bundesliga ha giocato due stagioni, quella 2023/24 e 2024/25, segnando tre gol e fornendo tre assist. La seconda stagione è stata più in ombra, ma il ragazzo ha lasciato un bel segno e un ottimo ricordo nella tifoseria tedesca.