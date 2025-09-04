L'ultimo acquisto del Torino in questa sessione di mercato è stato il terzino francese classe 2000 Niels Nkounkou. Il ragazzo è arrivato dall'Eintracht di Francoforte, con la formula del prestito oneroso (5oomila euro) e opzione per il diritto di riscatto a cinque milioni di euro. Nkounkou in Bundesliga ha giocato due stagioni, quella 2023/24 e 2024/25, segnando tre gol e fornendo tre assist. La seconda stagione è stata più in ombra, ma il ragazzo ha lasciato un bel segno e un ottimo ricordo nella tifoseria tedesca.
Niels Nkounkou al Torino, i tifosi dell’Eintracht dispiaciuti: “Forse un giorno…”
Nkounkou, le reazioni dei tifosi dell'Eintracht—
"La famiglia dell'Eintracht non ti dimenticherà - e forse un giorno ;)" questo uno dei primi commenti visibili sul post d'addio del club tedesco per Nkounkou. "Tutto il meglio e grazie per la tua passione!", continuano alcuni tifosi, e altri ancora sperano per un suo futuro ritorno in Germania: "Forza per il seguito! Spero di rivederti con la maglia di Francoforte!". In generale i commenti dei tifosi sono tutti positivi e di augurio: "Grazie a TE Niels!! Mi sarebbe piaciuto vederti giocare di più per Francoforte!! I miei migliori auguri per te! Sei un grande giocatore. Buona fortuna in Italia!!" e per finire moltissimi "Grazie Niels, buona fortuna!". Dunque, oltre alla gratitudine per il ragazzo, i tifosi della sua ex squadra hanno manifestato qualche rammarico per il suo addio.
