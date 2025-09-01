Torino-Fiorentina, i giocatori sui social: Casadei fa squadra, bel gesto di Lazaro

Prima partita casalinga per Marco Baroni...ma non solo. Sono tanti i giocatori che in occasione della sfida contro la Fiorentina hanno avuto modo di affacciarsi al pubblico dello stadio Olimpico Grande Torino per la prima volta in occasione di una partita di Serie A. Per gli altri, comunque, è stata l'occasione di tornare a giocare tra le mura casalinghe dopo la Coppa Italia, seppur con un pubblico decisamente poco soddisfatto. Diversi i commenti social. Tra questi Ngonge, Casadei e Simeone; ma anche Lazaro si è reso protagonista di un bel gesto e Aboukhlal, che è stato protagonista di un simpatico siparietto. Vediamo di seguito le reazioni social dei giocatori granata al pareggio per 1-1 contro la Fiorentina.