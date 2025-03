Torino, Schuurs sui social: “Mi manca tanto giocare, ma tornerò”

Perr Schuurs sta vivendo un vero e proprio calvario: il difensore olandese è fuori dai giochi dal 21 ottobre 2023, e, dopo due operazioni, ancora non si ha una data precisa per il suo ritorno sui campi da calcio. Nel frattempo l'ex Ajax sta svolgendo un percorso di riabilitazione a Londra, ma non vede l'ora di tornare ad essere arruolabile. Nella giornata di oggi, 9 marzo, Schuurs è tornato a farsi sentire sui social, postando non un video di un suo allenamento, ma una raccolta di alcune tra le sue migliori giocate in maglia granata, accompagnate dalla frase "Mi manca tanto giocare, ma tornerò". Sotto il post non sono mancati da subito commenti di supporto - oltre che dal profilo ufficiale della squadra e membri della dirigenza - in particolare dai suoi compagni di squadra in maglia granata. A partire da Vanja, che commenta "Non vedo l'ora, fratello", arrivando a Lazaro "Fratello, non possiamo più aspettare", a Savva e ad un ex compagno come Vojvoda, che commenta "Presto il più forte difensore della Serie A". Tanto supporto, dunque, per Schuurs, che nell'ultimo anno e mezzo è stato molto sfortunato, ma il cui calvario ci si augura stia giungendo al termine.