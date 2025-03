Torino, silenzio stampa sui social: solo tre le voci fuori dal coro

Grande beffa per i granata allo Stadio Ennio Tardini di Parma. Il Toro di Paolo Vanoli, una volta portatosi sul vantaggio con il risultato di 1-2 sembrava avere la partita in mano, ma un grave calo di prestazione nella ripresa ha permesso ai gialloblù di Chivu di riacciuffare il pari. Un punto prezioso per il Parma conquistato grazie alla doppietta di Pellegrino, che ha risposto ad Elmas e Adams, le cui reti non sono state sufficienti per permettere ai granata di conquistare la terza vittoria di fila. Silenzio stampa quasi totale per i ragazzi di Vanoli in seguito alla gara: a commentare soltanto gli autori delle reti e la punta Primavera, entusiasta per l'ennesima convocazione tra i grandi. Di seguito le reazioni sui social dei giocatori granata al risultato del Tardini.