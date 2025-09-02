Venti anni di Cairo al Toro: tutte le voci più disparate sui cambi di proprietà

In venti anni di presidenza Cairo non sono mancati i momenti difficili in cui il presidente è stato contestato e nemmeno le ipotesi riproposte ciclicamente su possibili cambi di proprietà poi rivelatisi infondate, ma che spesso hanno infiammato la piazza, generando dei veri e propri tormentoni terminati in bolle di sapone. Queste hanno riguardato anche possibili interessamenti di grandi multinazionali che, fino a prova contraria, non hanno mai avuto un seguito concreto: su tutte quelle recenti relative a Red Bull, spesso rilanciate da organi di stampa e personaggi di spicco ma poi categoricamente smentite sia da parte del presidente granata sia dal colosso austriaco.Ma in effetti qualche personaggio, spesso stravagante, che negli anni si è candidato a possibile acquirente del Torino c'è stato. In questo articolo ripercorreremo brevemente quanto successo, senza riportare alcuni nomi dei protagonisti delle vicende poichè la nostra Redazione è stata in passato oggetto di richieste formali di cancellazione dei contenuti da parte di alcuni di questi personaggi, che si sono appellati al diritto all'oblio.