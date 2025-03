Da Bellanova mal sostituito all’arrivo di Elmas: è un Toro ribaltato sulle fasce

Valentino Lazaro è una delle rivelazioni di questo Torino e per questo un grande applauso va fatto a Vanoli: fin dal suo arrivo all'ombra della Mole, il tecnico varesino ha affidato le chiavi della fascia all'austriaco che alla prima da campionato a San Siro col Milan lo ha premiato con un assist a Zapata. Con l'addio di Bellanova neanche una settimana dopo quella giocata, Lazaro, per necessità e per virtù, è stato dirottato sulla corsia destra, suo ruolo di maggior pertinenza: le prestazioni dell'austriaco sono cresciute di partita in partita e fin qui i numeri gli danno ragione visti i 6 assist in campionato. Una crescita quella di Lazaro, figlia del cambio di modulo dal 3-5-2 al 4-2-3-1: schierato come esterno alto destro l'austriaco si è svicolato da compiti di marcatura in cui faceva molta difficoltà e con la sua corsa e tecnica riesce ad essere un valore aggiunto in difesa - fase in cui è migliorato e che permette al Torino di difendere anche a 5 - e specialmente in attacco con i suoi assist: l'ultimo è proprio quello per Elmas a Monza, da esterno a esterno.

Da Sosa a Biraghi ed Elmas, la corsia sinistra è diventato il punto forte del Toro

In estate era partito il casting per andare a rinforzare una corsia mancina da anni priva di un vero esterno di fascia mancino: a spuntarla ad agosto è stato Borna Sosa, arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Ajax, ma nei primi 6 mesi in granata non ha soddisfatto le aspettative. Il croato ha faticato a prendere il ritmo partita e in diverse occasioni gli sono stati preferiti anche gli adattati Lazaro e Vojvoda. Solo tra dicembre e gennaio è cresciuto di condizione, ma tra un infortunio e l'altro, la società ha preferito puntare su un altro terzino sinistro di ruolo per avere più alternative e nell'ultimo giorno di mercato è arrivato Biraghi che, a parte l'autogol costato caro a Bologna, sta dimostrando il suo valore con la sua leadership ed esperienza. Chi invece sta dimostrando il suo valore a suon di giocate e gol è Eljif Elmas, anche lui arrivato nel mercato di gennaio, sembrava una scommessa vista la condizione atletica da cui era reduce nei mesi precedenti, ma gli sono bastati pochi minuti a Bologna per far vedere a tutti di che pasta è fatto. Schierato come esterno sinistro del 4-2-3-1 di Vanoli, Elmas è diventato in poco tempo il valore aggiunto del Toro: ala atipica vista la poca velocità sul lungo, il classe '99 di proprietà del Lipsia compensa questo gap con una velocità di pensiero e di giocata da giocatore sopra la media, giocate che gli hanno permesso di segnare già 3 gol, uno più bello dell'altro in 4 presenze. Siamo passati dalla giocata funambolica di Bologna con tunnel e cucchiaio in un fazzoletto, alla volèe in coordinazione di destro al volo in controbalzo di Monza, fino al destro a giro sull'angolino opposto di Parma. Con l'asse Biraghi-Elmas, il Torino sembra aver sistemato la fascia sinistra e da qui infatti si concentrano le azioni più pericolose, mentre la corsia di destra è diventata più di appoggio e di palleggio, una zona da cui passare per poi finalizzare sul lato opposto. Non è un caso se infatti Vanoli ha provveduto a colmare l'addio di Vojvoda con Walukiewicz, un difensore centrale adattato a destra che permette più copertura permettendo a Biraghi di spingersi di più in attacco. Al momento è invece una scommessa persa Pedersen: doveva essere il sostituto di Bellanova, ma la differenza tra i due si è rivelata abissale.