Dal primo scudetto al Grande Torino: la vita in granata di Antonio Janni

Il 19 settembre 1904, nasceva Antonio Janni, volto storico dei granata. Entra nel Torino giovanissimo e a 16 anni è già promosso in prima squadra. Ha attraversato la partita più lunga del mondo - per quanto se ne sa- e con la maglia granata ha giocato 17 anni (1920-1937), 330 presenze e 49 reti, vinse anche il primo scudetto del Torino. Appena conclusa la carriera sportiva venne chiamato alla guida del Toro, per poi andare l'anno successivo al Varese dove da allenatore scopre Franco Ossola, che segnala subito a Ferruccio Novo, sarà il primo acquisto del Grande Torino. Torna poi in granata nel 42/43, anno in cui vincerà uno scudetto da allenatore.