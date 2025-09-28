Delprato: “Parma-Torino non è uno scontro salvezza, ecco perché”

Chiusa la parentesi Pisa, ora il Torino deve pensare alla prossima gara di campionato. L'avversario è il Parma di Carlos Cuesta: anche i ducali sono reduci dal passaggio di turno in Coppa Italia contro lo Spezia, con un po' di fatica e solamente ai calci di rigore. Tra i parmensi titolari c'era anche Enrico Delprato, capitano del club crociato e anche "simbolo" del percorso di rinascita del Parma. Il difensore ha rilasciato alle pagine di Tuttosport un'intervista, dove ha parlato della propria carriera e dell'immediata sfida contro il Torino.

"Ho vissuto il percorso di rinascita del club, dando sempre tutto me stesso per questi colori e cercherò di ripagare la fiducia. Appassionato di Rocky Balboa? È una delle mie saghe cinematografi che preferite perché, secondo me, Rocky è un po' una metafora della vita. La sua chiave fondamentale è cercare di combattere nonostante le difficoltà e avere sempre la forza di rialzarsi". L'attenzione si sposta poi sull'impegno contro il Torino, con le squadre che si affronteranno lunedì sera alle ore 18.30 presso l'Ennio Tardini. "Non credo che si possa parlare di scontro salvezza, in questo caso. Il Toro ha dei giocatori importanti e penso possa puntare a posizioni di classifica decisamente più rilevanti. Nelle prime partite se l'è vista subito contro squadre come Inter, Fiorentina, Roma e Atalanta, quindi può essere normale non aver conquistato tanti punti, ma sono certo che col lavoro raggiungeranno ottimi risultati".