Il club bianconero replica al comunicato granata sul divieto imposto ai tifosi nei Distinti e in Curva Primavera: “Disposizioni non supportate dalle autorità competenti"

Redazione Toro News

È già derby della Mole, ben prima del fischio d’inizio. Negli ultimi minuti, infatti, sul sito della Juventus è stata pubblicata una nota che fa riferimento al comunicato diffuso dal Torino, dedicato ai tifosi bianconeri che avevano acquistato i biglietti nei Distinti e in Curva Primavera, relativo al divieto di indossare indumenti riconducibili alla Juventus per motivi di sicurezza. Di seguito, il comunicato:

stadio Olimpico Grande Torino

"Juventus Football Club esprime forte perplessità in merito alla comunicazione diffusa da Torino FC relativamente alle modalità di accesso al settore Distinti in occasione della prossima gara. Pur comprendendo e condividendo la priorità assoluta della sicurezza all’interno degli impianti sportivi, Juventus rileva come tali disposizioni non risultino supportate da indicazioni ricevute dal Club da parte delle autorità competenti. Il calcio, e in particolare una partita dal forte valore simbolico e territoriale come il derby, deve rappresentare un momento di confronto sportivo aperto, nel quale ogni tifoso possa vivere la propria passione nel rispetto delle regole e degli altri. Juventus confida pertanto che, anche attraverso il dialogo istituzionale con le autorità preposte, si possa garantire un equilibrio tra esigenze di ordine pubblico e diritto dei tifosi a partecipare all’evento sportivo in modo libero e responsabile. Il Club ribadisce il proprio impegno costante nella promozione di valori di rispetto, inclusione e correttezza, dentro e fuori dal campo".

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