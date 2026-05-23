Dopo il comunicato della Questura arriva anche quello del Torino. Continua il botta e risposta tra Juventus, Toro e Questura. In seguito alle perplessità suscitate dal club bianconero sul divieto del Torino di indossare colori bianconeri nei Distinti e Curva Primavera, riservati al tifo granata, è arrivata la decisione della Questura di Torino che "non vede nessun motivo per cui vietare i colori bianconeri" nei settori limitrofi a quello occupato dagli ospiti per la stracittadina di domani. Tuttavia, negli ultimi minuti, il Torino ha contro-risposto alla Questura, precisando la sua posizione in merito alla presenza di tifosi bianconeri in settori dedicati espressamente a supporters granata.

“Torino Football Club prende atto della nota diffusa oggi da Juventus Football Club in merito all'incontro di domenica sera e, su invito della Questura, comunica quanto segue. I biglietti per i settori Distinti, Curva Maratona e Curva Primavera sono stati venduti espressamente ai tifosi granata. Ogni acquirente è stato infatti informato, in ogni fase del processo di acquisto, in modo chiaro ed esplicito che i settori erano riservati ai tifosi del Toro. In queste ore la tifoseria del Toro si sta organizzando per vestire coreograficamente il settore, invitando tutti a indossare una maglia granata: una manifestazione collettiva di passione e appartenenza. La nostra comunicazione agli acquirenti di biglietti intendeva rimarcare questo aspetto e si concludeva con un sincero ringraziamento per la collaborazione in un match così particolare. Il calcio deve essere una festa: di emozioni, di rivalità sana, di rispetto reciproco dentro e fuori dal campo. Questo è fuori discussione. Torino FC condivide quindi l'augurio che questa partita sia un grande spettacolo sia in campo sia sugli spalti”.