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TRA MONDIALI E AMICHEVOLI

Finita la stagione? Sì, ma non per tutti... Con la fine del campionato per buona parte del gruppo granata è tempo di vacanze. La fine della stagione, però, non ha significato la fine dei lavori per tutti. Se per Nikola Vlašić, Che Adams e Marcus Pedersen l'obiettivo si chiama Mondiale, per molti altri giocatori restano da onorare diversi impegni con le rispettive nazionali . Il richiamo delle nazionali giovanili coinvolge innanzitutto i talenti dell'Under 21: Lapo Siviero, terzo portiere granata classe 2006, è stato infatti convocato dal CT Carmine Nunziata per la sfida dell'Italia contro l'Albania. Stessa sorte, ma oltreconfine, per il centrocampista Emirhan İlkhan: niente chiamata in nazionale maggiore, ma un impegno ufficiale con la Turchia Under 21 che a inizio giugno affronterà il Kosovo. Guardando invece alle nazionali maggiori, fari puntati su Gvidas Gineitis. Il centrocampista è stato inserito dal tecnico della Lituania nella lista dei convocati per la Baltic Cup, con l'esordio nel torneo fissato per il prossimo 6 giugno nel match contro la Lettonia. Volerà invece dall'altra parte del mondo il difensore Guillermo Maripán: per lui e il suo Cile sono in programma due amichevoli di inizio giugno, la prima di prestigio contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la seconda contro la Repubblica Democratica del Congo.

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