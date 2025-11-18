tor toro Don Robella, c’è un indagato nell’incidente che ha coinvolto il cappellano

NEWS

Don Robella, c’è un indagato nell’incidente che ha coinvolto il cappellano

Don Robella, c’è un indagato nell’incidente che ha coinvolto il cappellano - immagine 1
le ultime novità sul cappellano
Piero Coletta

La scorsa settimana Don Robella, cappellano del Torino, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale sulla Torino-Savona, nei pressi di Carmagnola. Il prelato stava rientrando nel capoluogo piemontese dopo un incontro con alcuni soci di un club di tifosi granata nel Monregalese.

Secondo Provincia Granda, ci sarebbe un indagato: si tratterebbe di un imprenditore che, al momento del tamponamento con l’auto di Don Robella, era alla guida di un’Audi. Il suo avvocato ha dichiarato che l’uomo si era messo alla guida in perfette condizioni e non in stato di ebbrezza.

Le indagini sono ora al vaglio del pm Lorena Ghibaudo.

Leggi anche
Torino in numeri: Vlasic fondamentale, ma…
Il Toro era forte… ma negli ultimi 50 anni? Dopo lo Scudetto il declino

© RIPRODUZIONE RISERVATA