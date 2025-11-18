Don Robella, c’è un indagato nell’incidente che ha coinvolto il cappellano

La scorsa settimana Don Robella, cappellano del Torino, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale sulla Torino-Savona, nei pressi di Carmagnola. Il prelato stava rientrando nel capoluogo piemontese dopo un incontro con alcuni soci di un club di tifosi granata nel Monregalese.

Secondo Provincia Granda, ci sarebbe un indagato: si tratterebbe di un imprenditore che, al momento del tamponamento con l’auto di Don Robella, era alla guida di un’Audi. Il suo avvocato ha dichiarato che l’uomo si era messo alla guida in perfette condizioni e non in stato di ebbrezza.