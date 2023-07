Due terzi dei lettori sono concordi: l’operazione Kevin Haveri è positiva

L'operazione Kevin Haveri piace ai lettori granata di Toro News: oltre il 66% ha espresso parere favorevole per l'acquisto del classe 2001 dal Rimini. Il sondaggio ha coinvolto più di 900 votanti e soltanto un terzo di essi ha dato parere contrario all'arrivo di Haveri. Dopo più tentativi negli ultimi due anni, la trattativa è andata in porto e l'esterno mancino è divenuto un giocatore del Torino. Verrà quindi valutato da Juric durante il mese di luglio e poi si vedrà quale sarà il suo futuro, se sotto la Mole o in prestito altrove. Intanto, Haveri incassa la fiducia dei tifosi granata.