Torino, è il giorno del Filadelfia: le risposte al sondaggio di Toro News
Il "Fila": una storia... da film! (VIDEO)
100 anni di Filadelfia, la casa del Grande Torino e degli scudetti, delle lotte in pieno stile Cuore Toro e anche dei ricordi amari. Oggi è la giornata della commemorazione, con tante iniziative ed eventi legati. Alle 10 partirà una passeggiata da Borgo Filadelfia, che toccherà la biblioteca ToroMio, per poi giungere allo stadio. Nella giornata partirà anche una mostra speciale dedicata al secolo del Filadelfia al Museo del Grande Torino di Villa Claretta.
Torino, la maggior parte dei tifosi non parteciperàLa redazione di ToroNews aveva chiesto nel sondaggio in quanti avrebbero partecipato alle iniziative. La maggior parte ha risposto che non prenderà parte alle manifestazioni, circa il 63%. Altri, circa il 14% e 12%, parteciperanno alla passeggiata e visiteranno anche Borgo Filadelfia e il Museo. L'11% visiterà solo il museo.
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