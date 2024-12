Genoa-Torino 0-0, le reazioni social: “Un pareggio per salvarsi, che tristezza”

Il Torino strappa un pareggio a reti inviolate contro il Genoa. Una partita sporca e poca precisa, dove le azioni da gol faticano a trovarsi. Un errore di Vojvoda nel primo tempo e una parata di Leali sullo scadere del secondo, e nient'altro di concreto per i granata. Il Torino di Vanoli latita ancora in fase offensiva. Un pareggio giusto, ma una partita certamente non di qualità. Di seguito i migliori tweet della sfida tra liguri e piemontesi.