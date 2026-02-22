Genoa-Torino 3-0, Baroni non parla: valutazioni in corso

Marco Baroni, tecnico del Torino, non rilascerà nessuna dichiarazione nel post gara della sfida tra Genoa e Torino, terminata con il risultato di 3-0 a favore dei padroni di casa. Questo è quanto viene comunicato allo stadio Luigi Ferraris ai giornalisti presenti al seguito della squadra. Un fatto che alimenta i sospetti sul fatto che in casa granata siano in corso valutazioni sulla posizione del tecnico, dopo una grave sconfitta - nel risultato e nella prestazione - che acuisce il momento difficile del Torino. La panchina di Baroni traballa e non potrebbe non essere così, vista la situazione attuale. Si attendono dunque aggiornamenti nelle prossime ore, se non nei prossimi minuti.