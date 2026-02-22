Genoa-Torino 3-0, il tabellino: Ilkhan espulso, salterà la Lazio

Una vera e propria debacle per il Torino, che dal Ferraris di Genova esce con le ossa rotte. Le reti di Norton-Cuffy, Ekuban e Messias puniscono i granata, troppo brutti e troppo impauriti a tratti. Tanti, troppi gli errori per la squadra di Baroni. Tra le fila dei granata Simeone finisce sul taccuino dei cattivi. Chi la combina grossa però è Ilkhan, che abbatte a fine primo Colombo con un brutto fallo. Rosso diretto, il turco salterà la gara con la Lazio.