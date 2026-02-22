Una vera e propria debacle per il Torino, che dal Ferraris di Genova esce con le ossa rotte. Le reti di Norton-Cuffy, Ekuban e Messias puniscono i granata, troppo brutti e troppo impauriti a tratti. Tanti, troppi gli errori per la squadra di Baroni. Tra le fila dei granata Simeone finisce sul taccuino dei cattivi. Chi la combina grossa però è Ilkhan, che abbatte a fine primo Colombo con un brutto fallo. Rosso diretto, il turco salterà la gara con la Lazio.
Genoa-Torino 3-0, il tabellino: Ilkhan espulso, salterà la Lazio
GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy (71' Sabelli) , Frendrup, Malinovskyi (85' Onana) , Ellertsson; Baldanzi (65' Messias); Ekuban (65' Amorim), Colombo (65' Ekhator). A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Vitinha, Zatterstrom, Cornet, Masini, Doucoure. Allenatore: De Rossi.
TORINO (3–5-2): Paleari; Coco, Maripan (45' Ismajli), Ebosse (45' Prati); Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Simeone (69' Njie), Kulenovic (60' Zapata). A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Anjorin, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze. Allenatore: Baroni.
Ammonizioni: 45' Simeone (T)
Espulsioni: 46' Ilkhan (T)
Reti: 21' Norton-Cuffy (G), 40' Ekuban (G), 84' Messias (G).
