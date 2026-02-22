Genoa-Torino 3-0, Vlasic: “Dobbiamo guardarci negli occhi e capire la situazione”

Le dichiarazioni del giocatore granata

Piero Coletta 22 febbraio - 15:12

Nel post gara di Genoa-Torino 3-0, Nikola Vlasic ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sfida appena conclusasi.

Quale è la fotografia del Torino? Cosa hai percepito?"Brutta gara da parte nostra. Siamo stati molli, abbiamo preso due gol e poi con un giocatore in meno era difficile. Dobbiamo guardarci negli occhi, siamo in una situazione difficile e dobbiamo accettarlo. Io mai ho vissuto questa situazione, ma dobbiamo fare meglio"

Più triste o arrabbiato? "Tutte e due, abbiamo lavorato bene, ho visto la squadra che lotta e che fa in allenamento. Oggi in partita...non so cosa dire"

All'interno della tua squadra c'è la consapevolezza della situazione in classifica? Questa cosa ti preoccupa?"Due gol che abbiamo presi sono quasi uguali. Per me sono cose evitabile, con più concentrazione possiamo evitare. Io in settimana ho visto bene la squadra, oggi no. Io spero che si abbia questa consapevolezza, ma dobbiamo capirlo subito"

Dopo il Como avevi detto che era stata la tua gara più brutta. Dopo Lecce e Fiorentina sembrava che fosse tutto rientrato, oggi una sconfitta pesante. È la fatica ad uscire da questo momento a condizionare? "Sì. Ma non aiuta anche restare con l'uomo in meno. Dopo diventa difficile, una squadra come il Genoa non perde o pareggia. Oggi sono triste, avevo delle buone sensazioni. Ora con la Lazio serve dare di più".