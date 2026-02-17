Genoa-Torino, la classifica si fa molto delicata: ora serve fare punti

Buio pesto in casa Toro. Contro il Bologna è arrivata la settima sconfitta casalinga per il Torino in questo campionato e ora anche la classifica si fa molto delicata. Il rendimento al di sotto delle aspettative della squadra di Baroni ha portato il club granata ad avvicinarsi pericolosamente alle zona basse della classifica. Attualmente la zona retrocessione dista solo sei punti e ora l'incubo salvezza inizia ad aleggiare sul Torino.

Genoa-Torino, la zona retrocessione è a sei punti: serve un rilancio

Il match tra i granata e i rossoblù in programma domenica 22 febbraio allo Stadio Marassi di Genova potrebbe segnare un bivio per entrambe le formazioni. Guardando la classifica attuale, sia Genoa che Torino in questo momento hanno bisogno di dare un svolta al campionato per non incappare in un finale di stagione da incubo. Nonostante la classifica sia molto corta, soprattutto dal diciottesimo all'ottavo posto (12 punti di differenza), con una sconfitta entrambe le squadre potrebbero trovarsi catapultate nel baratro retrocessione. A rischiare è soprattutto il Genoa quindicesimo (24 punti) che a pari punti con Lecce e Cremonese dista solo tre lunghezze dalla Fiorentina diciottesima. Il Toro, invece, attualmente al quattordicesimo posto è fermo a 27 punti ma con una sconfitta domenica si ritroverebbe in piena lotta salvezza. Una vittoria potrebbe riportare i granata di Baroni sulla retta via, risalire leggermente la classifica e a non complicare una stagione già alquanto negativa, forse.