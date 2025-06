Giampiero Ascenzi saluta il Toro: “Capisci la grandezza solo se indossi i colori”

Giampiero Ascenzi si congeda dal mondo granata. La sua carriera è iniziata alla Scafatese. Da lì è cominciata la sua ascesa, che lo ha portato fino in Qatar. L'incontro con Vanoli è avvenuto solo nel 2022, durante l’esperienza allo Spartak Mosca. Uomo di fiducia del tecnico, lo ha seguito anche a Venezia e infine al Torino, dove ha ricoperto il ruolo di capo dei preparatori atletici. Ascenzi ha salutato il Torino con un post su Instagram: "Breve ma intenso, solo indossando i colori granata riesci a capire quanto sia grande il Torino. Grazie per tutte le emozioni condivise, sempre FVCG". Il suo futuro sarà molto probabilmente legato a quello di Paolo Vanoli. Resta ancora da chiarire dove andrà l'ex allenatore granata, che fino a poche ore fa veniva dato vicino al Cagliari come successore dell'ex Davide Nicola. Alla fine però il presidente dei sardi Tommaso Giulini ha deciso di optare per una soluzione interna, puntando sul tecnico della Primavera ed ex calciatore Fabio Pisacane.