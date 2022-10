Gigi Meroni, 55 anni fa l’ultimo volo della farfalla granata

Quando si pensa ad un numero 7 della storia del calcio, la mente dei tifosi del Torino viaggia verso una ed una sola persona: Gigi Meroni. Ala dal talento cristallino degli anni '60, è ricordato ancora oggi per essere stato uno dei più iconici calciatori granata del post-Superga. E, proprio con la tragedia di Superga, Meroni non può che essere strettamente legato. Tanto lui, come quella squadra leggendaria, furono portati via dalla morte, nel momento più splendido della carriera.