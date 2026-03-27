Gvidas Gineitis è ormai una certezza sia della nazionale lituana che del Torino. Il classe 2004 è un punto fermo della formazione di D'Aversa: col nuovo tecnico granata ha disputato quattro partite consecutive da titolare. Lo scorso sabato contro il Milan ha giocato il settimo incontro di fila dall’inizio: cosa mai accaduta in carriera. Il numero 66 granata, tuttavia, nonostante la titolarità indiscussa (1223 minuti giocati) è ancora a quota zero gol in stagione e ha messo a referto solo un assist (a Maripan contro la Fiorentina). Dall'arrivo di D'Aversa, Gineitis ha portato equilibrio e vitalità al centrocampo, ma ora deve diventare più pericoloso in fase offensiva. Il tecnico ex Empoli gli chiede di coprire, costruire ma ora anche attaccare e finalizzare, cosa che sa fare benissimo con la propria nazionale.

Torino, Gineitis esulta con la Lituania: in campionato...

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Il centrocampista granata, infatti, nell'ultimo match contro la Moldavia ha giocato tutti i 90’ e ha segnato anche il gol del raddoppio, realizzando al 71’ il secondo gol della selezione lituana. Con un grandissimo sinistro di potenza pura dal limite dell'area ha messo fine ai giochi. La gara si è conclusa con il punteggio di 0-2 in favore degli ospiti che hanno aperto la propria sosta nazionali di marzo con una buona vittoria. Mettendo mano ai dati, Gineitis ha realizzato tre gol con la propria nazionale negli ultimi dieci incontri tra qualificazioni al mondiale e amichevoli (Finlandia, Malta, Olanda). Tutti gol importanti per la Lituania nonostante l'ultimo posto nel Gruppo G delle qualificazioni al Mondiale 2026. Ora sta a D'Aversa capire come sfruttare le qualità nell'inserimento e nel tiro dalla distanza del numero 66 granata, espressi molto bene soprattutto lo scorso anno sotto la guida di Paolo Vanoli, quando realizzò 3 reti tutte decisive (contro Fiorentina, Milan e Lazio).