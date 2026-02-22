Giocatori vs ultras al Filadelfia, Sazonov senza filtri: “Baroni neanche mi saluta”

Classifica, morale, panchina, tifosi, giocatori: il clima in casa Torino è davvero teso. Una situazione complicata a livello societario, con una classifica che ora, per la vicinanza con la zona retrocessione, fa paura. La gara del Marassi era fondamentale per i granata di Baroni - sulla cui panchina ci sono valutazioni in corso da parte della società - per allontanarsi dalle zone pericolose e viaggiare più serenamente: il 3-0 del Genoa è il risultato peggiore che potesse arrivare, a maggior ragione con l'atteggiamento decisamente negativo mostrato dai granata nei 90'. Ora la situazione rischia di diventare ancora più tesa. Alcuni ultras si sono recati al Filadelfia, dove hanno trovato qualcuno...

Sazonov al Filadelfia: "Farei di tutto per il Toro, ma non mi vogliono"

Al campo di allenamento del Torino, alcuni ultras hanno avuto modo di dialogare con Saba Sazonov. Il difensore georgiano è fuori dal progetto e sembra evidente come abbia il dente avvelenato: ”Qua nessuno mi vuole, Baroni nemmeno mi saluta. Farei di tutto per il Torino ma non mi vogliono. Eravamo la miglior difesa di serie A con Buongiorno e Rodriguez e io giocavo in panchina. Ora siamo l'ultima difesa e io non ci sono“. Parole forti da parte di Sazonov che non gradisce l'attuale situazione della squadra e personale. “Io posso giocare, l’infortunio è passato completamente. Petrachi è arrivato, abbiamo fatto un pranzo e mi ha detto che io non sono parte della squadra”, ha concluso il difensore, rimasto a contatto con i tifosi. Gli ultras hanno chiesto a Sazonov di contattare altri giocatori che possano venire a colloquio con loro e sembra si possa attendere l'arrivo di Casadei e Zapata.