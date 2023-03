Giornate della Promozione della Salute: presenti Schuurs, Gemello e Buongiorno

Perr Schuurs, Luca Gemello e Alessandro Buongiorno all’evento organizzato nell’ambito delle “Giornate della Promozione della Salute per bambini e ragazzi”. I tre giocatori del Torino FC erano presenti questo pomeriggio - venerdì 31 marzo - per lo svolgimento dell'evento presso la Casa della Salute dei Bambini e dei Ragazzi di via Gorizia 112, a Torino. L'iniziativa era rivolta a bambini e ragazzi di fascia d’età inferiore a 14 anni. Schuurs, Gemello e Buongiorno hanno posato per foto e firmato autografi ai tanti bambini presenti.