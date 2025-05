Giro d’Italia: scritte sulla strada contro Cairo e Vagnati

Non si ferma la protesta dei tifosi del Torino, nel mirino durante il Giro d'Italia Cairo e Vagnati

Non si ferma la protesta dei tifosi del Torino, che in queste settimane stanno sfruttando la visibilità del Giro d’Italia per far sentire la propria voce. Dopo gli striscioni e le scritte contro il presidente Urbano Cairo apparse lungo diverse tappe della corsa rosa, quest’oggi è anche finito nel mirino Davide Vagnati, direttore sportivo del club granata.

Quest'oggi il Giro d'Italia è giunto alla ventesima e decisiva tappa, con i partecipanti che partendo dalla Valle d'Aosta si sfidano nel Gran Premio della Montagna nel tappone del Colle delle Finestre. Per l'occasione numerosi tifosi granata si sono fatti sentire durante il percorso e infatti durante le riprese trasmesse in televisione sono comparsi numerosi cartelli e striscioni contro Cairo. Oltre alle critiche verso il presidente granata si è vista anche una scritta sul manto stradale rivolta proprio a Vagnati, a conferma di un malcontento che non si limita più al solo presidente. La delusione per l’ennesima stagione anonima, l’assenza di una progettualità chiara e la gestione del mercato sono i principali motivi alla base delle critiche.

Il Giro, seguito da milioni di spettatori in Italia e all’estero, si è così trasformato in una vetrina per la protesta granata: un segnale forte, che testimonia come la frattura tra una parte della tifoseria e la dirigenza sia ormai profonda.