Giudice Sportivo: Buongiorno squalificato per la prima della stagione 2022-2023

Le decisioni del Giudice Sportivo: Buongiorno tra gli squalificati per una gara effettiva

Nel primo pomeriggio sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo il termine della 38esima giornata di Serie A. Tra queste, una riguarda nello specifico il Torino e Alessandro Buongiorno. Il difensore granata, ammonito in occasione del fallo su Zaniolo costato il rigore ai danni del Toro nella sfida con la Roma, era già diffidato. Pertanto scatta la squalifica, da scontare nella prima giornata della stagione 2022-2023. La motivazione: "comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)". Non sarà l'unico giocatore chiamato a scontare la squalifica per una giornata effettiva. Insieme a lui: Altare (Cagliari), Casale (Hellas Verona), Ceccherini (Hellas Verona), Freuler (Atalanta), Kean (Juventus), Lopez (Sassuolo), Pinto Veloso (Hellas Verona).