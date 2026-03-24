Giudice Sportivo: Ilkhan alla seconda sanzione, D’Aversa alla prima con il Toro

Come consuetudine, è stato diramato il comunicato del giudice sportivo al termine della trentesima giornata di Serie A. Turno di campionato che ha visto il Torino sconfitto a San Siro contro il Milan, ma autore di una buona prestazione. Un 3-2 in cui hanno brillato Vlasic e Simeone, con il Toro che ha anche creduto di poterla riprendere negli ultimi dieci minuti. Analizziamo il comunicato qui di seguito e vediamo le sanzioni nei confronti dei calciatori granata.

Ilkhan, ecco il secondo giallo in campionato

Il regista turco, subentrato al 63' della sfida, è stato ammonito nei minuti di recupero e sale a quota due sanzioni in Serie A. Anche Roberto D'Aversa ha ricevuto un giallo verso la fine del match, la sua prima sanzione sulla panchina del Toro. Per quanto riguarda i diffidati, rimangono a rischio squalifica nella prossima Ardian Ismajli - situazione rischiosa data la sua centralità nella difesa del nuovo allenatore e considerando le tre sfide salvezza con Pisa, Verona e Cremonese all'orizzonte - Valentino Lazaro, che però sta faticando a trovare spazio, Gvidas Gineitis, altra pedina importante per il mister e Zakaria Aboukhlal, ancora alle prese con il suo problema fisico e da valutare per Pisa.