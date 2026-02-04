Con il posticipo tra Bologna e Milan si è conclusa la ventitreesima giornata di Serie A e, come di consueto, la Lega Serie A ha emesso il verdetto del Giudice Sportivo. In vista del prossimo match che vedrà impegnato il Torino in trasferta contro la Fiorentina, due assenze pesanti condizionano le scelte di mister Baroni. Dopo essere entrato in diffida nella gara col Como, Vlasic non sarà della partita con la viola. Il croato paga l'ammonizione ricevuta nel corso del primo tempo col Lecce. Stessa sorte per Prati. Il neo centrocampista granata ha ricevuto il cartellino giallo a partita praticamente finita e, siccome era già in diffida, salterà il match contro la squadra dell'ex tecnico granata Vanoli.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
Giudice Sportivo
Giudice Sportivo: Prati e Vlasic saltano la Fiorentina
Il nuovo acquisto ed il croato non saranno della partita con la viola, gara decisiva per le sorti della stagione
Inter, che stangata!—
Venendo a questioni extracalcistiche, e di cui non vorremo sicuramente parlare, la Lega Serie A presenta un conto salatissimo all'Inter per quanto accaduto nella trasferta di Cremona. Oltre alle trasferte vietate ai tifosi, il giudice sportivo ha infatti deciso di multare la società nerazzurra per 50.000 Euro, "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, vario materiale pirotecnico. In particolare, al 3° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA