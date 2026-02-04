Giudice Sportivo: Prati e Vlasic saltano la Fiorentina

Con il posticipo tra Bologna e Milan si è conclusa la ventitreesima giornata di Serie A e, come di consueto, la Lega Serie A ha emesso il verdetto del Giudice Sportivo. In vista del prossimo match che vedrà impegnato il Torino in trasferta contro la Fiorentina, due assenze pesanti condizionano le scelte di mister Baroni. Dopo essere entrato in diffida nella gara col Como, Vlasic non sarà della partita con la viola. Il croato paga l'ammonizione ricevuta nel corso del primo tempo col Lecce. Stessa sorte per Prati. Il neo centrocampista granata ha ricevuto il cartellino giallo a partita praticamente finita e, siccome era già in diffida, salterà il match contro la squadra dell'ex tecnico granata Vanoli.