Giudice Sportivo: Vlasic alla sesta sanzione, Maripan sale a quota tre

torino-bologna
Nessuno squalificato in vista del match in casa del Genoa per i granata
Redazione Toro News

Come di consueto, è stato diramato il comunicato del giudice sportivo al termine della venticinquesima giornata di Serie A. Turno decisamente controverso, sia per quanto riguarda quanto accaduto in campo, sia per le decisioni arbitrali. Giornata di campionato che ha peraltro visto il Torino cadere in casa del Bologna, in un 1-2 in cui è stato Vlasic a farla da padrone, tra gol segnati e deviazioni sfortunate nella propria porta. Analizziamo il comunicato di seguito, vedendo a che punto sono le sazioni nei confronti dei giocatori del Toro.

Vlasic, arriva il sesto giallo in campionato

Il fantasista croato, croce e delizia della sfida coi felsinei, arriva quindi alla sesta sanzione in Serie A. Il giallo rimediato all'87' della gara non è però l'unico della sfida. A lui si aggiungono Gineitis che, col suo giallo al 51', arriva alla seconda sanzione in stagione. Terza invece per Maripan, ammonito dopo 20' di gara ed alla sua terza sanzione in A. Nessun diffidato quindi per la gara in programma nel prossimo turno in casa del Genoa di Daniele De Rossi, match delicato per entrambe in ottica salvezza.

