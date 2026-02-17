Giudice Sportivo: Vlasic alla sesta sanzione, Maripan sale a quota tre

Come di consueto, è stato diramato il comunicato del giudice sportivo al termine della venticinquesima giornata di Serie A. Turno decisamente controverso, sia per quanto riguarda quanto accaduto in campo, sia per le decisioni arbitrali. Giornata di campionato che ha peraltro visto il Torino cadere in casa del Bologna, in un 1-2 in cui è stato Vlasic a farla da padrone, tra gol segnati e deviazioni sfortunate nella propria porta. Analizziamo il comunicato di seguito, vedendo a che punto sono le sazioni nei confronti dei giocatori del Toro.