Campionato fermo, i granata continuano ad allenarsi al Filadefia mentre alcuni dei loro compagni sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo sono già stati impegnati Vlasic e Maripan, rispettivamente con Croazia e Cile: gli impegni continuano nella giornata odierna di venerdì per Obrador, Siviero, Njie e Pedersen.

Obrador

Siviero

Njie

Pedersen

Match importante per la Spagna Under 21 di Rafael Obrador che alle ore 16 affronta fuori casa la nazionale del Cipro. L'incontro è valido per la qualificazione agli Europei Under 21 e la squadra del terzino granata si presenta come favorita. Prima in classifica del suo girone, l'obiettivo è allungare ulteriormente sulla Finlandia seconda, mentre il Cipro si trova al penultimo posto della classifica. Probabile che il granata giochi già dai primi minuti visto l'ottimo momento di forma.Primo impegno del 2026 per l'Italia Under 20. Si tratta di un'amichevole di lusso, la sfida che vedrà opporsi gli azzurrini di Carmine Nunziata all'Inghilterra. Nel gruppo dei convocati c'è anche il terzo portiere granata Lapo Siviero, atteso oggi a Riano, in provincia di Roma, alle 15.30 per il fischio d'Inizio. Nunziata dovrebbe schierare l'Italia con un 4-3-3, la concorrenza tra i pali è a due: Lapo Siviero o Tommaso Martinelli, portiere classe 2006 in prestito alla Sampdoria in Serie B. Dovrebbe essere quest'ultimo a partire titolare, con Siviero che in quel caso si accomoderebbe in panchina.Alle 18:30 sarà invece impegnato Alieu Njie, ala del Torino che, anche a causa del modulo, quest'anno non è sempre riuscito a brillare. Il punto più alto della stagione corrente è stato contro il Verona: gol e assist nel 3-0 in casa. Purtroppo lo svedese ha avuto poi sempre meno spazio. Oggi affronterà l'Under 21 del Montenegro: come per Obrador, anche questo incontro è valido per le Qualificazioni agli Europei Under 21. Sfida a metà classifica del gruppo E con le due squadre a pari punti, ma con il Montenegro più in alto per gol fatti. Nello stesso girone ci sono anche Italia e Polonia a pari punti.

In serata, Pedersen sarà impegnato in un’amichevole. Alle 20:45 la sua Norvegia affronterà in trasferta l’Olanda. È difficile che il terzino granata venga schierato tra i titolari, visto che finora ha avuto poche presenze dall’inizio e considerata la portata dell’avversario. Tuttavia, trattandosi di un’amichevole, non è da escludere che entri in campo a sfida in corso.