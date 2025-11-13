Toro in nazionale: Perciun sfida l’Italia, duello a distanza tra tre granata

Gli uomini di Baroni impegnati con le partite internazionali: giornata intensa

Redazione Toro News 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 09:50)

Nuovo giro di impegni per le nazionali, con molti giocatori del Torino protagonisti nei rispettivi match. La giornata si apre alle 17:00 con la Svezia di Njie, mentre alle 18:00 scendono in campo Pedersen e Gineitis, rispettivamente con Norvegia e Lituania.Alle 20:45 spicca la sfida a distanza tra la Serbia di Ilic e l’Albania di Asllani e Ismajli, entrambe impegnate in trasferta contro Inghilterra e Andorra. Serbia e Albania si contendono il secondo posto del Girone K. In contemporanea, Perciun e la sua Moldavia affrontano gli Azzurri di Gattuso.

Njie, Macedonia del Nord - Svezia — Il primo granata a scendere in campo per la propria rappresentativa nazionale è Alieu Njie. L’ala classe 2005, recentemente premiata come Miglior Giovane Talento della stagione 2024-2025 al Gran Galà del Calcio, sarà impegnata alle 17 nella gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21, che vedrà la Svezia far visita alla Macedonia del Nord. Due compagini che, dopo quattro turni, hanno entrambe raccolto tre punti. Njie e compagni sono chiamati a riscattarsi dopo l’ultima tornata di gare nazionali, terribile e segnata da 10 gol incassati in due partite contro Italia (0-4) e Polonia (0-6): le due sfide in cui il giocatore granata ha bagnato il suo esordio in Under 21, restando in campo rispettivamente per 62 e 68 minuti. Un minutaggio più alto di quello finora ottenuto in questa stagione agli ordini di Marco Baroni, che lo ha schierato per tre minuti con il Parma in campionato e per 65 minuti in Coppa Italia con il Pisa.

Pedersen, Norvegia - Estonia — Alle 18:00 scenderanno in campo Norvegia e Estonia, in una sfida che interessa da vicino anche l’Italia di Gennaro Gattuso. Cammino fin qui impeccabile per i padroni di casa, che hanno vinto tutte e sei le partite del girone e guidano con sei punti di vantaggio sugli Azzurri, i quali hanno però disputato una gara in meno. Nel 4-4-2 con cui il ct Solbakken schiererà la Norvegia, non dovrebbe esserci spazio dal primo minuto per Marcus Pedersen. Il terzino granata, reduce da un periodo di crescita con il club, potrebbe essere una soluzione a partita in corso. Finora, nelle qualificazioni mondiali, ha collezionato appena 16 minuti, nelle gare d’andata contro Israele e Italia.

Gineitis, Lituania - Israele — In contemporanea con il match di Pedersen, scende in campo la Lituania di Gineitis, che affronterà alle 18:00 Israele in una partita amichevole tra le due nazionali. Entrambe le squadre non prenderanno parte ai Mondiali del 2026, né disputeranno i playoff, dato che nei rispettivi gruppi sono arrivate lontane dai piazzamenti necessari. Per Gineitis c’è la possibilità di iniziare dal primo minuto di gioco. Può essere un’occasione per il lituano, alla ricerca di condizione atletica dopo aver giocato poco nell’ultimo periodo.

Ilic, Inghilterra - Serbia — Partita importante per la Serbia di Ilic, attesa dalla sfida contro l’Inghilterra, ore 20:45, nella splendida cornice di Wembley. I britannici, già qualificati per i Mondiali del 2026, restano i grandi favoriti, nel match d’andata si sono imposti con un netto 0-5. La nazionale dei Tre Leoni ha già staccato il pass per la Coppa del Mondo ma non intende abbassare la guardia: l’obiettivo è chiudere il girone a punteggio pieno. Finora ha vinto tutte le partite senza subire neppure un gol. Un traguardo che non fa piacere alla Serbia di Ilic, determinata a conquistare punti per restare in corsa per la qualificazione. Per la squadra balcanica si tratta dell’ultima occasione: al momento occupa il terzo posto, alle spalle dell’Albania di Ismajli e Asllani, contro la quale non è riuscita a vincere gli scontri diretti. Proprio l’Albania sarà impegnata in contemporanea contro la sfavorita Andorra, con l’obiettivo di blindare il secondo posto. Da ricordare che l’ultimo scontro diretto valido per la qualificazione si è giocato proprio contro l’Albania, vittoriosa per 1-0 e capace di sorpassare la Serbia in classifica. Questa pausa per le nazionali avrà ripercussioni sul Torino, che vedrà sicuramente alcuni suoi giocatori tagliati fuori dai Mondiali. Ilic è deciso a fare bene: con il tempo si è guadagnato un posto da titolare in nazionale, diventando un elemento chiave nel gioco di Mirkovic, e ha trovato continuità anche con Baroni.

Asllani e Ismajli, Andorra - Albania — Match fuori casa anche per Asllani e Ismajli, che sfidano l'Andorra nello stesso momento in cui si scontrano Inghilterra e Serbia. Si tratta di una giornata determinante per capire chi del gruppo K si posizionerà al secondo posto dietro alla primissima Inghilterra. L’Albania può contare su due giocatori del Torino: Asllani dovrebbe partire titolare prendendo in mano il centrocampo, mentre è più difficile vedere Ismajli in gioco dal primo minuto. Il tecnico potrebbe concedergli spazio a gara in corso, per gestirne al meglio il rientro dopo gli infortuni e il minutaggio ancora da dosare. Sarà invece titolare Dusan Vlahovic, lo juventino sta attraversando un ottimo momento di forma sia in nazionale e sia in Serie A, sulle sue spalle quindi le manovre offensive della squadra. La squadra di Sylvinho parte quindi favorita, ma non può permettersi cali di concentrazione vista l’importanza della posta in palio. Nell'ultimo incontro, Asllani e compagni hanno battuto proprio la Serbia, ottenendo il sorpasso delle gerarchie in classifica, così l’Albania occupa attualmente la seconda posizione, inseguita dalla Serbia, che però dovrà affrontare un’Inghilterra finora inespugnabile. Gli avversari hanno conquistato appena un punto in sette partite in queste qualificazioni, subendo tra l’altro due pesanti 3-0 proprio contro Albania e Serbia.

Perciun, Moldavia - Italia — Alle 20:45 va in onda anche la sfida tra Moldovia e Italia valida per la qualificazione ai Mondiali 2026. Le due squadre fanno parte del girone I: anche se la Moldova è fuori dai giochi per la qualificazione al torneo, l’Italia punta al secondo posto andando a disputare i play off. Nel nazionale Moldova gioca il giovane granata Perciun. Il talento della primavera del Torino, dopo i 90 minuti di gioco nella sfida contro la l’Estonia può ancora trovare spazio. Perciun dovrebbe partire titolare, come interno di centrocampo nel 5-3-2 disegnato dal tecnico moldavo Popescu. Anche questa può essere l’occasione per il fantasista granata per mettersi in mostra in una gara internazionale.