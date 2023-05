Hellas Verona, prezzi ridotti per il match contro il Torino: le info

Hellas Verona-Torino, i prezzi dei tagliandi nel Settore ospiti

Come comunicato dall'Hellas Verona, le persone residente in Piemonte non sono obbligate ad essere in possesso della tessera del tifoso per poter acquistare il biglietto per la gara del Bentegodi indipendentemente dal settore selezionato. Per quanto riguarda il Settore ospite, il costo del tagliando è di 22 euro (già comprensivi dei diritti di prevendita) e di 2 euro per gli Under 14: i titoli d’ingresso saranno disponibili fino alle ore 19 di sabato 13 maggio. Il Verona ha specificato inoltre che il Settore ospite non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.