I giocatori del Toro sui social, Bellanova: “Avanti insieme contro tutto e tutti”

Un Toro che non va oltre lo 0-0 allo stadio Stirpe contro il Frosinone, ottenendo così solo 1 punto, tutto sommato giusto e meritato per quello che si è visto sul campo. E' stata però una gara confusa sotto la direzione dell'arbitro Luca Massimi (sezione di Termoli), la cui conduzione ha lasciato delle perplessità, in particolare nell'occasione del mancato secondo cartellino giallo per Oyono. Di seguito le reazioni social dei giocatori del Torino al termine del pareggio contro il Frosinone.