Già prima dell'inizio della stagione la Maratona aveva comunicato la propria politica per quest'anno. Dopo la passata stagione in cui abbiamo assistito per circa metà a una Curva pressoché vuota per la contestazioni i dubbi su che direzione avrebbe preso il tifo organizzato erano tanti. Poi i comunicati e come ormai tutti sanno la Maratona ha scelto di tornare in presenza ma lasciando la curva spoglia per contestazione. Vi abbiamo chiesto se foste d'accordo nel non esporre gli striscioni, vediamo i risultati.

Striscioni in Maratona: giusta l'assenza? I risultati del sondaggio

Striscioni in Maratona: giusta l'assenza? No, supportiamo la squadra colorando la Maratona 78% 300 voti Sì, Curva spoglia per protesta 22% 86 voti Il sondaggio è concluso.

La stragrande maggioranza dei votanti al sondaggio non è d'accordo con la scelta della Maratona. Ildegli utenti ha, infatti, votato l'opzione "No" pronunciandosi perin modo da sostenere la squadra. Il restante 22%, invece, è la parte d'accordo con la politica del tifo organizzato. Traducendo questi dati in numeri, esattamente in 300 hanno scelto l'opzione di una curva colorata con gli striscioni. Gli altri 86 credono, al contrario, che lasciare il cuore dello stadio spoglio sia una contestazione efficace.