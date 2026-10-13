Come condiviso dal Torino sui suoi canali social, nella giornata di ieri, lunedì 12 ottobre, come ogni anno a inizio stagione il futuro del Toro si è recato in visita alla Basilica di Superga. Al Colle vi erano presenti le squadre del Settore Giovanile, della Scuola Calcio e dell'Area Femminile. Un momento di raccoglimento importante per trasmette la storia e i valori granata. Oltre che un'occasione per far conoscere ai più piccoli e ai nuovi arrivati la storia di quello che è stato il Grande Torino, pagina fondamentale per capire che stemma portano sul petto.

Segue il video pubblicato dal Torino sui suoi canali social. La descrizione recita: "Il nostro futuro in visita al Colle Anche per questo inizio di stagione le squadre del Settore Giovanile, della Scuola Calcio e dell’Area Femminile si sono trovate al Colle di Superga per un momento di raccoglimento e condivisione nel segno dei valori granata. Questo momento comune permette anche ai nuovi arrivati di conoscere più da vicino una pagina fondamentale della storia del Club".